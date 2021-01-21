大陸乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹21日表示，預計2021年大陸乘用車零售市場增長8％，汽車零售市場增長4％，看好2021年車市發展。

澎湃新聞報導，崔東樹21日出席「2021乘用車市場訊息聯席會汽車市場研討年會」閉幕式。崔東樹表示，2020年在國家、地方的政策持續發力和疫情得到有效控制後，消費需求穩步釋放，汽車集團、廠商、品牌等分化明顯，其中豪華品牌走強、日系車回升、SUV占比攀升、新能源大幅回暖、出口市場走強等成為2020年汽車市場看點。

乘聯會專家莫遙表示，2020年在抗疫、基建和物流需求背景下，在政策法規和經濟刺激的疊加作用下，中重卡尤其是牽引車呈現需求高速增長、車型重型化等特徵，2021年商用車批售需求約在440萬輛左右。

乘聯會資料顯示，2020年全年乘用車零售累計1,928萬輛，年減6.8％。

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