據國際金融研究機構指出，遠端醫療、學習、工作、外送等四大「零接觸經濟」，預估五年內將成長80％，產值上看16兆元台幣，市場商機可期。因應後疫時代需求，震旦集團旗下金儀持續引進多項「軟+硬企業防疫解決方案」，如「人臉辨識系統、遠距視訊會議系統、大視屏、紅外線熱顯像儀、多功能認證卡機及KONICA MINOLTA bizhub i系列智能影印機等「零接觸」商品，協助企業快速數位轉型，降低風險維持營運，強化未來競爭力。

受到新冠肺炎的影響，各大飯店、餐飲業者紛紛推出無接觸服務。金儀所推出結合出勤的「人臉辨識系統」，除了提升門禁管理的效率，更能降低非必要的接觸！可99.5％精準辨識，具0.03秒辨識身分，並能多角度抗光源、多人同時辨識，即使移動中也能精準動態人臉辨識。

此外，企業近期在「大視屏」及「視訊軟體／攝像頭」的需求大增，也間接證明遠端或異地辦公仍持續進行。

金儀為打造安全遠距辦公平台，也引進多點觸控螢幕，其觸控反應靈敏，可多人多點同步使用，連結上攝像頭即可以作為視訊設備，提供企業多元化數位協作功能；並結合「紅外線熱顯像儀」，在零接觸原則下，大幅提升人員進出的效率更保障人人的健康安全。

金儀公司所推出的「KONICA MINOLTA bizhub i系列」多功能影印機，榮獲德國2020產品設計紅點獎（Red Dot Award），擁有如iPad般的觸控螢幕介面，能夠連上網路即時獲取列印資料，且也可用手機下列印 。其具備先進的IoT（Internet of Things）物聯網系統（CSRC）功能 ,可讓管理者遠端即時掌握設備狀態即時回饋機況及偵測耗材量，超前部署，讓事務機使用及管理達到「零接觸」，大幅提升辦公效率，展現「智能辦公」新理念。

其中KONICA MINOLTA的文件解決方案，經過買家實驗室 Buyers Laboratory（BLI）測試，榮獲2021年最佳選擇獎的殊榮。BLI透過功能、價格、使用性、安裝和管理的便利性進行評選，在嚴謹的測試及高品質的評比下，KONICA MINOLTA已獲獎無數，傑出展現出品牌的品質與可靠。

金儀深耕辦公設備領域，提供智能辦公解決方案，主張「辦公新森活」為企業量身打造健康無毒、環保節能的辦公環境，並以數位印刷軟／硬體實力及多元防疫商品解決方案（雲端人資系統、人臉辨識系統、紅外線熱顯像儀），期望協助企業打造優質且環保的辦公環境，並為後疫情時代超前部署，開創多元商機。

(工商 )