香港聯交所公布的最新資料顯示，大陸互聯網龍頭騰訊總裁劉熾平再度減持騰訊40萬股的持股，套現約2.56億港元。騰訊2020年以來股價強勢，屢創新高，21日更來到700港元的歷史天價，劉熾平此時減持部分持股，可說獲利了結。

香港信報報導，港交所權益披露顯示，劉熾平於1月15曰及18日，分別以平均價633.5078港元和659.751港元，分別減持30萬股及10萬股的騰訊持股，套現6,598萬港元和1.9億港元，合共套現2.56億港元。

減持後，劉熾平持有的騰訊股份降至5,299萬股，持股比例0.55％。

騰訊21日早盤一度觸及700港元歷史新高，惟午後一度轉跌，終場前回穩收漲0.4％，報682.5港元，成交191億港元。

騰訊近一年來股價表現強勁，累計飆升73％。報導稱，劉熾平近一年來已經七度入場減持，累計套現約12.5億港元。

(工商 )