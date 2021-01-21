國民黨今天痛批農委會無能，致豬肉價格持續上漲，農委會解釋，寒流來天氣冷，豬肉需求因此被帶動。對此，國民黨發言人洪于茜質疑，不解農委會抱什麼態度回應，天氣冷與豬肉需求增加有何關連？

國民黨指出，豬肉價格還在上升當中，批發價1月19日來到每公斤77.35元，已經創1月份新高紀錄；農委會則解釋，寒流來天氣冷，豬肉需求因此被帶動，目前豬價屬春節前的波動合理範圍，並指過去10年來1月份平均毛豬交易價格，最高價80.71元出現在2015年國民黨執政時期。

對此，國民黨發言人洪于茜表示，2015年初，爆發禽流感疫情，家禽類銷量大減，民眾自然轉而尋找替代品，增加豬肉的食用量，導致豬肉價格飆漲。然而今年1月份，在沒有禽流感疫情的影響之下，1月19日豬肉價格已經來到77.35元，逼近歷史最高。

洪于茜說，豬價上漲是既定事實，並非不當臆測，試問農委會，人民已經吃得不安心了，荷包還要大失血，難道還要繼續甩鍋給天氣冷、春節到等不知所云的理由嗎？

(中時 )