巧手加上巧思，讓腐朽化為神奇。（李金生攝）

金門林務所邀請竹山鎮有竹材家具製作經驗的羅川敦及陳威伯老師傅跨海指導所內同仁外，各鄉鎮公所清潔隊也派員學習竹材加工技術。（李金生攝）

林務所森林公園的迎春裝置，洋溢熱鬧喜氣。（李金生攝）

金門林務所長鐘立偉說明，讓海漂廢棄物再生利用，也是一種資源回收的實踐和體驗。（李金生攝）

金門海漂的大陸竹蚵架在南投竹山的竹藝師巧手下，變成縣林務所森林公園迎春的「雙喜」竹裝置和3人小憩的竹椅，化腐朽為神奇的手工技藝，吸引不少鄉親慕名來訪，預期將成為春節打卡的熱點。

縣林務所長鐘立偉說明，金門海邊有很多對岸漂來的大陸竹蚵架，雖然因長期浸泡海水裂開，其實它們都是材質甚佳的孟宗竹，去年曾配合金城鎮公所舉辦活動，撿拾不少海漂廢竹製作燈架，今年再邀請竹山鎮有竹材家具製作經驗的羅川敦及陳威伯老師傅跨海指導所內同仁外，各鄉鎮公所清潔隊也派員學習竹材加工技術。

羅川敦老師傅表示，以前多用新鮮且處理過的竹材加工，這次應邀用海漂廢竹教學加工，是一次很特殊且有趣的挑戰，而能讓離島的廢棄物減量且再生利用，也是很好的竹藝文化推廣。

同行的陳威伯老師傅則專長於竹屋及竹結構應用，曾參與過許多台灣燈會及大型竹製公共藝術品的創作。他說，竹子真是好材料，林務所森林公園3座竹涼亭也是他參與製作，目前除了有些蛀蟲咬食的孔洞外，幾乎沒有損壞，保養得很好。

(中時 )