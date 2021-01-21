冠德集團旗下金雞母環球購物中心看好後疫情時代內需消費強勁，除了全台各店啟動「直 播導購」直接線上結帳外，且預計第二季於機捷A19站開出全台第八店，電商同步升級，力拚全年至少10％成長。

Global Mall環球購物中心去年在積極改裝、線上線下多管道服務帶動下，全年業績趨近持平；包括引進超過150家新品牌、推動分店直播、外帶外送、搭配GMpay、APP服務推升及館內安心防疫措施，加上線上購物品項以每月2成數量快速擴增，目前已近2,000項，APP下載量及會員數仍明顯增長，APP下載數兩年成長四倍目前已超過40萬，會員數則達72萬，較去年成長超過一成，提袋率、客單價皆有提升。

其中以板橋車站、南港車站回升速度最為快速，年度業績成長約2-5%；2021年將積極拓展全通路服務，持續擴大無接觸服務、分眾會員深化經營、跨業串聯合作，像是近期即將上線的在地生活管家為百貨獨家，透過APP串聯五大生活好幫手，包括果然洗洗衣宅送、跑跑腿人力需求服務、PRO360專家媒合平台、Agoda及KLOOK等，提升會員黏著度，加上桃園A19即將於第二季開幕，目標預計成長10％。

目前環球全台七家店其中有五家位於軌道車站，包括板橋、南港、機捷A8、A9與高雄左營車站店，第二季要開的第八店機捷A19店，預計包括公共空間有上萬坪賣場加入營運，預計六個樓層將引進70-80個櫃位，其中有一半櫃位屬桃園地區獨家，包括攀岩、健身小教室等體驗娛樂場、餐酒吧、空中花園等更是備受矚目。

而購物中心部分包括中和、屏東等二店，今年亦持續改裝引進新櫃，最令人關注的是中和 環球的影城，由原國賓影城改為更年輕化的威秀影城，影城去年成為疫情海嘯第一排大受影響，但也成為人潮回流最大利器，威秀影城目前已進場裝潢，預計第二季開幕，此外還將引進新餐廳包括開飯及同集團旗下新品牌小福利麻辣吃到飽餐廳等，預計三月開幕，有望帶動全年超越50億營運目標。

(工商 )