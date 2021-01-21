知名旅遊網站《TripAdvisor》，最近一則評論掀起網友熱議，一名男子先稱讚位於土克斯及開科斯群島（Turks and Caicos Islands），一間五星級飯店，不僅擁有美景，服務也超棒，結果飯店按摩師「太貼心」，連老婆都跟他上床，心碎的男子只能留下負評。

這名自稱叫麥可（Michael）的男子，在《TripAdvisor》中留下評論，表示去年與妻子前往格雷斯灣海灘（Grace Bay Beach）度假，期間入住五星級的「棕櫚特克斯凱科斯酒店（The Palms Turks and Caicos）」，原本以為會是一趟充滿甜蜜的旅行，想不到反而婚姻出現危機。

麥可一開始稱讚這間五星級飯店非常美，不僅有美麗的海水、沙灘和泳池，服務更是一級棒，「我們度過了一段愉快的時光」，且因為這裡實在太享受，麥可決定飛回家，接兒子過來一起度假，想不到當麥可帶著兒子返回飯店，妻子卻向他坦承，「在你去接兒子，我去做按摩，女按摩師誘惑了我，所以我跟她上床了」。

麥可聽聞妻子坦承偷吃，對象還是女按摩師，感到相當震驚又無言，最後麥可負評中解釋，並不是要怪飯店，他知道是妻子的問題，只是想藉此驚艷，提醒來度假放鬆的旅客暪，是有可能會發生這樣的事情。

(中時新聞網)