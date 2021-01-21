看好電子支付市場發展，全聯、全家便利店等擁有破千萬會員的業者也搶進申設專營電支機構。金管會21日公布，目前有三家電子支付機構申設中，包括蝦皮支付、全支付（全聯）及全盈支付，其中，「全盈支付」主要二大股東為全家、玉山銀，這是首度有銀行與非金融業者合設專營電支機構。

金管會銀行局副局長黃光熙表示，「蝦皮支付」在2020年11月13日就已許可它做專營電支業務，但需要辦理增資，目前尚未核發營業執照，依規定須在六個月內也就是今年5月13日前獲准核發營業執照，可延長三個月，也就是最遲須今年8月13日前獲准核發營業執照。

第二家是「全支付金融科技股份有限公司」，2020年12月11日提出申請，全支付是由全聯百分之百申請設立電支機構，資本額5億元。

第三家是「全盈支付」，主要股東包括全家、玉山銀行及其他股東，去年12月18日向金管會提出申設，資本額規劃5億元，現在還只是籌備處。

黃光熙指出，全支付及全盈支付，預定資本額分別都在5億元以上，可經營所有電支業務。

由於玉山銀行現在就已兼營電支機構業務，且做得有聲有色，為何還要跟全家合作設立專營的電支機構？黃光熙表示，各銀行有其策略考量，玉山銀是以轉投資方式提出申請。

目前玉山銀已兼營做電子支付業，主要與支付寶、Pay Pal合作「跨境支付」，據銀行局統計，2020年11月底使用人數達125.8萬人，會員數僅次於街口支付和一卡通Line pay money，一個月的代理收付業務就高達約13億元左右，算是境外支付業務最大業者。

(工商 )