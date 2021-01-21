弱勢美元當道，逼得新興國家的幣值直直升，台灣也處在這波升值的浪潮中，不少以外銷為主的電子業因而叫苦連天。到底弱勢美元下的台廠該如何自處呢？鴻海創辦人郭台銘直言，「升級要比升值更重要」。

為了救疫情，美國狂印鈔票，四處橫流的美元熱錢，打亂全球貨幣市場，台幣也在這波升值的狂潮中，亂了陣腳，郭台銘21日出席模具公會三十周年慶時，即有模具同業就「該如何應對頻頻升值的台幣」提問，對此，郭台銘指出，弱勢美元追根究柢就是因為美金印太多了，現全球都以美元為主要貨幣，美元一走弱，連帶的其他幣別就會受到牽動，預期強勢貨幣帶來的波動短期內應該不會改變。

既然升值的趨勢短期不會改變，郭台銘也呼籲業者要做好心理準備，思考一下如何讓自己更有競爭力，與其只關心升值，不如多關心一下「升級」，因為升級遠比升值更重要。

此外，郭台銘也建議，除了靠廠商自行避險外，政府也應適時施以援手，以輕賦（稅賦）藏富於民間，綜言之，要對抗台幣升值的壓力，必須要靠政府和業界共同來努力。

(工商 )