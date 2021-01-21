「姐姐」謝金燕上週在台北小巨蛋舉辦「謝金燕2021 TURN口罩世界巡迴演唱會」，順利落幕。她時隔5年3度攻蛋，擔任演唱會創意總監，參與許多演出、周邊設計細節，其中推出多款限量周邊商品，包括7款特色口罩、氣泡水、漁夫帽等，吸引粉絲排隊購買，但近日網路上出現，有惡意賣家把一盒原價250元的限量口罩，哄抬炒價翻6倍變為1500元來販售，引起熱議。

謝金燕演唱會當天販售的限量周邊商品，深受歌迷喜愛，特別是限量水彩漫畫款彩色口罩，粉絲憑演唱會票根一人限購入一盒。主辦事前公告周邊只販售到晚間7點半，卻在謝金燕開唱前，仍有約上百名粉絲在外排隊要購買周邊商品，但因為演唱會即將開始，粉絲也不想錯過表演，只能忍痛趕緊進場，導致來不及買到限量商品，十分遺憾。

謝金燕向來疼愛粉絲，昨宣布好消息，呼籲粉絲們手上的演唱會票根都先留存著，她與工作團隊正在想辦法，讓演唱會當天持有票根卻沒買到周邊的粉絲們，順利購入想要的周邊。

至於網路上炒價翻倍的周邊商品，謝金燕的經紀人球球表示希望粉絲不要花冤枉錢去購入，他們會盡可能的安排粉絲，用原價來買演唱會紀念品，不只有周邊商品，深獲粉絲喜愛，謝金燕小巨蛋演唱會一結束後，得到許多好評，南部粉絲頻頻敲碗高雄場，球球直言正努力跟主辦相關單位協商中，敬請期待。

(中時 )