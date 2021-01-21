上週，美國空軍授予洛克希德·馬丁(Lockheed Martin)公司一份為期10年的F-16戰鬥機維修合約，不過後來有消息稱，空軍可能不只維護現有的F-16，還打算再加購這款問世45年的戰機。

防衛部落格(Defense Blog)引述《航空周刊》(Aviation Week )的報導，目前美國空軍正在認真討論重新購買F-16，上一次美國空軍的下訂單，是在20年前，之後就準備裝以F-35A了。

F-16目前被分類為「第四世代」噴射戰機，具有高靈活度的性能與先進航電和飛控系統，被稱為是世界上最優秀的空優格鬥戰機之一。它是由通用動力公司（General Dynamics）所開發的單引擎超音速多用途戰鬥機，不過在1993年，通用動力將戰機生產事業部門出售給洛克希德馬丁，於是現在F-16屬於洛馬公司。

美國空軍之所以可能再購F-16，因為在空戰中，F-16的機動性和作戰半徑（進入空戰，停留，戰鬥和返回的飛行距離），達到640公里，超過了多數有潛在威脅戰機。它可以在所有氣候條件下作戰定位目標，並在雷達地面雜波中檢測低空飛行的飛機。F-16之後還開發了強大的對地攻擊能力，是一機多用途的萬能戰機。

而且，F-16至今仍然暢銷，持續有訂單加入。自2018年巴林的訂單以來，洛克希德已經得到保加利亞的8架、斯洛伐克的14架合約，而最新的一筆大單，是中華民國的66架F-16 C/D block70。

迄今為止，F-16已經有25個國家/地區空軍便用，總生產量達到4,588架。

(中時新聞網)