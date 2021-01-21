李康生（右）與李千那在片中有許多感情對手戲。（吳松翰攝）

《山中森林》今宣布卡司，電影3月底開拍。（吳松翰攝）

金馬影帝李康生主演的黑幫江湖片《山中森林》21日舉辦卡司發布會，他透露自己這次飾演黑道老大頗有挑戰，不過能看到很多妹妹滿過癮。他出獄首日就遇到飾演酒家女的李千那，2人有許多感情對手戲，他更笑道：「被關10幾年了，累積很久要發洩一下！」而一旁的邱勝翊（王子）忍不住問：「到時候可以探班嗎？想觀摩」，立刻遭李千那拒絕，「會清場！那天只有攝影師」，瞬間笑翻全場。

王子在片中則與郭雪芙演一對情侶，2人認識近11年，出道時還互相站台挺彼此，這次卻是首次合作，很擔心會出戲笑場。被問起2人是否有親密戲？王子則笑說「激烈的」都交給李康生，不過自爆自己會有裸露的戲碼，「到時候身上也會有刺青，所以開拍前都要去做上半身重訓的健身」，至於尺度則還在跟導演姜寧討論，問到有可能接受全裸嗎？他趕緊回：「全裸應該有關係！如果有要裸別的地方，要提早講，我就開始練別的部位。」

王子一甩過去斯文男神形象，挑戰黑道兇狠的角色，與郭雪芙之間陷入感情糾葛，會面臨兄弟和感情兩難抉擇，郭雪芙則雀躍說道：「以前看黑道電影，都會看到大哥旁邊都會有個女人存在，而那個女人就是讓大哥回心轉意的關鍵人物，所以很開心可以飾演到這樣的角色！」首次演大哥女人的李千那也在一旁附和：「演大哥的女人感覺很有快感！」

8點檔一哥謝承均則表示自己角色有點類反派，跟李康生是昔日好兄弟。他第一次跟李康生合作，笑說：「雖然他大我沒幾歲，但從小…不是，從念書的時候，因為是電影科系，所以有看他的電影《青少年哪吒》、《愛情萬歲》，還去參加座談。」

李康生講起謝承均則說：「我媽都看他的8點檔，我都跟著看，所以對他也熟悉了！」《山中森林》卡司共集結了李康生、李千那、郭雪芙、邱勝翊、謝承均、陳德容、黃遠、夏騰宏、吳震亞、徐愷等人，電影預計花費3000萬拍攝，將於3月底開拍。

(中時 )