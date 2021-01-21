國民黨立委馬文君在美國總統就職典禮前，質疑政府自以為台美關係史上最好，卻無法獲得邀請函，隨後駐美代表蕭美琴宣布出席美國總統就職典禮，遭網友批評「唱衰」台灣。對此，就有網友認為相當奇怪，就算民進黨再會藏消息，也不可能藏得如此滴水不漏，但這次蕭美琴受邀可以卻藏到昨(20)晚才由官方宣布、曝光，這讓他直言，難道國民黨對美國的管道已經全部都斷了嗎？

該網友在論壇發文指出，這次馬文君被打臉成這樣實在是非常不尋常，從大約一週前傳出沒收到邀請函的風聲、媒體跟進報導後，外交部也採取模糊回應，讓一堆見獵心喜的人更篤定民進黨這樣含糊帶過，肯定是被拜登新政府給揚棄，台美關係準備翻車。

殊不知當天晚上民進黨就來一記「回馬槍」，蕭美琴宣布受到邀請，將出席就職大典。這樣的劇情轉折也許會出現，但等到國民黨被「誘敵深入」到典禮前幾個小時才曝光，這也太誇張！

該網友指出，民進黨再會藏，也不可能藏得滴水不漏，但國民黨卻彷彿直到新聞播出後才知道「蕭美琴受到邀請了」，這讓人不禁納悶，難道國民黨對美國的溝通管道全都斷了嗎？竟然從美國行政、立法，到台灣的AIT，一路上全被蒙在鼓裡，一點接觸、一點消息都沒有，國民黨全黨上下直到典禮開始前都還認為蕭美琴沒有收到邀請，最後鬧出這起笑話。

該網友傻眼表示，儘管國民黨過去一直批評民進黨「太過親美」，但自己也不能夠這個樣子完全放棄美國啊，如果在野時就將所有的溝通管道都斷光光，這樣子未來要怎麼執政呢？

(中時新聞網)