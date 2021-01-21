民進黨桃園市議員王浩宇被罷免後，緊接而來的高雄市議員黃捷罷免案，及外界點名2月要罷免的台灣基進台中立委陳柏惟，都成為政壇熱烈討論對象。對於黃捷和陳柏惟誰更容易被罷免？資深媒體人黃暐瀚直言，罷免黃捷比王浩宇難度高出兩倍，但陳柏惟其實比黃捷更危險，他並列舉4大原因。

黃暐瀚21日在臉書貼文指出，3Q陳柏惟被罷免，其實是存在高危風險，他分析原因表示，從2020年台中二選區立委選舉結果來看，陳柏惟拿下11萬2千票，國民黨對手顏寬恒則拿到10萬7千票，陳柏惟只贏5千票。

陳柏惟2019年曾PO出和黃捷、王浩宇合照。(取自陳柏惟臉書)

而此次罷免案，台中二選區的選民大約29萬，罷免投票門檻為7萬2千票，但顏寬恒在國民黨最低潮的時候，已經拿了10萬7千票（高出門檻三萬五千票）。他指出，這幾年陳柏惟的言行爭議不比王浩宇少。黃暐瀚並舉出四點分析他罷免可能會過原因。

第一、顏寬恒顏家在地方經營多年，標哥(顏寬恒之父)人脈綿密。第二、台中市長是與顏家交好的盧秀燕。第三、台中市副議長是顏寬恒的妺妹顏莉敏。第四、陳柏惟吸引仇恨值的能力，堪比王浩宇(先前陳挺萊豬，在直播曾說美豬蜜汁火腿瘋好吃)。

最後，黃暐瀚總結，如果黃捷罷免案通過，陳柏惟幾乎等於「下課了」。就算黃捷罷免案沒有成功，如果「反罷免」票數並沒有「衝高」的話，陳柏惟依舊很危險。

3Q哥比黃捷，更危險！ 直接說結論。 罷免黃捷，比王浩宇難度高出兩倍！但中二選區陳柏惟，比黃捷，更危險！ 為什麼？很簡單。 2020年台中二選區立委選舉結果： 陳柏惟 11萬2千票 顏寬恒... 由黃暐瀚發佈於 2021年1月21日 星期四

(中時新聞網)