為傳遞有別傳統的度假體驗，台北六福萬怡酒店與Elite Concept一禮莊園跨品牌合作，即日起至3月31日止，聯手推出全新的夢幻系體驗「2021植感深呼吸 住房專案」，標榜透過顏色、質感、花藝等元素，跟飯店空間與餐飲服務融合，規劃出滿足視、味、嗅、觸、心5感的美學新體驗，包含3間不同系列的植感主題房、花漾饗宴套餐、手作多肉植物生態缸課程，還有可帶回家裝飾的日系浮游花精品禮，再加上隔日早餐，雙人價9,999元，恣意沉浸在浪漫的花草世界裡，強調全面療癒身心靈。

Elite Concept一禮莊園花藝師以顏色來設計三大主題房，每間房都具有不同特色，房客可以盡情享受專屬的秘境空間，拍照到滿意為止。其中，用金色及白色搭配出輕奢感的木植房，最適合輕熟女的形象；粉嫩房則是運用粉紅、霧粉及紫色交錯，兼具可愛及夢幻感，一秒收買少女心；草綠房除以綠色植物為主色外，也穿插芒草、狗尾草等米色調植物，營造更舒服的大自然清新感。各主題每天限量1間，入住無法指定房型。

入住期間還可以前往粵亮廣式料理，享有主廚特製的「花漾饗宴套餐」，市價達2,760元+10％，每一道料理都能見到花的蹤影，將料理點綴得更美，也將花入菜增添風味，包含前菜的桂花梅醬烤鴨及玫瑰蜜汁叉燒、金針花燉花膠軟排、洛神花燒豬腩肉、古法花菜干蒸石斑、碧綠薰衣草蝦球、焗皮桂花雪影包等。

Elite Concept一禮莊園安排手作多肉植物生態缸課程，每房提供1組材料，在花藝師專業帶領下，讓房客們一步步進入多肉世界，從認識並挑選最合適的植物開始，再根據每株植物的姿態安排擺放位置，慢慢組合出獨有的多肉植物生態缸，同時花藝師也會說明如何照護生態缸，最後房客還能把成品帶回家欣賞。

一禮莊園為讓民眾的幸福植感延續到家裡，特別準備日本及韓國超夯的浮游花精品禮組，內含大、中、小尺寸，每組共３罐，以來自日本的專用礦物油保存永生花，花在瓶子中產生如水裡飄動的視覺效果，只要隨手放在桌上或架子展示，一秒就讓室內質感上升，若再於底部添加燈座，浮游花小夜燈陪伴入眠，幸福感瞬間爆棚。

(工商 )