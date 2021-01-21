2020年金管會開出逾3億元罰單。據金管會21日公布統計顯示，去年因為抓到大同陸資案重罰2,500萬元，嚴懲銀行理專挪用保費，及保險局重罰保經代及保險業不當行銷，金管會2020年共開出313張罰單，共收罰鍰3億894萬元，應是金管會成立以來的罰鍰新高。

2020年的金管會罰單出現多項「首例」，因為對理專A錢深惡痛絕，出現單筆理專缺失最高罰款金額2千萬元，且還要求增提作業風險資本；首次對未合法投資的陸資開罰最高上限2,500萬元；首次因原油負價格造成期貨系統無法下單或相關交易缺失，對多家期貨商開罰；首次一年內對多家保經代業者銷售疏失開罰，因此罰鍰亦創新高。

2020年銀行局開出10張罰單，共計罰鍰8,750萬元，雖然不是銀行局歷年的罰鍰新高，但其中，玉山銀行因有二筆理專A錢被罰案，共3,200萬元，其中一次因累犯被罰2千萬元，創單筆罰鍰新高。

而保險局去年是三局之冠，因為開罰新光人壽投資內控不佳，業務員挪用保費等，一年內三張罰單共3,880萬元；罰和泰產險與關係企業間沒有建立良好的防火牆，開罰1,140萬元，創產險業歷來最高罰鍰金額；同時因大範圍金檢保險經紀人與代理人，清查有無勸誘保戶解約或保單貸款，來投保新保單，光是保經代就罰23家，共2,710萬元，亦是創新紀錄，全年保險局罰鍰金額共1億3,560萬元，創新高。

證期局2020年最大筆的罰單，就是抓到大同陸資，一罰就是2,500萬元，也是證券局史上最大罰單，合計金額最大是有166件上市櫃公司內部人持股未申報變動，共開罰2,546萬元，而上市櫃公司的缺失34件，共罰1,200萬元，去年因為出現史上首次原油負價格，一堆期貨商因此被罰，共21件罰756萬元，另外券商及投信投顧違規案各有七件，各合計罰750萬元及823萬元。

若不計上市櫃公司及陸資，則銀行局、保險局及證期局對金融業共開罰逾2.41億元，亦創歷年新高。

(工商 )