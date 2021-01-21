出身埔里的20歲雷嘉納輪廓深邃。（粘耿豪攝）

朱軒洋、雷嘉納、王自強、藍葦華、邱彥翔、陳映如出席首映會。（粘耿豪攝）

朱軒洋和新人雷嘉納主演的虐殺恐怖片《哭悲》21日舉辦首映會，他透露開拍前練習動作戲的時候，不小心撞到雷嘉納的下巴，導致用力咬到舌頭而裂開，他現場吐舌露出傷疤，自嘲當時模樣像蜥蜴一樣，講話舌頭就會露出來，傷口一直滲血，得一直吞血到拍攝後期才癒合，意外插曲不約而同和該片血腥的形象符合。

電影在去年7月拍攝，除了朱軒洋掛彩外，女主角雷嘉納也在拍攝期間去過2次醫院，一次因為被病床的鐵欄杆割傷腳，因此去注射破傷風疫苗，預防傷口感染；另一次則因拍完打人戲碼，心律一直維持每分鐘140下，居高不下持續了1小時，劇組擔心而將她送醫觀察。她透露因為片中大量血漿，讓自己片子殺青後還洗不掉殘留色素，指甲縫都卡了黑黑的血漬。

20歲的雷嘉納輪廓深，不過她笑稱自己是正港台灣人，出身埔里，「我沒有混血，也不是常被誤會的泰國人」，她透露自己第一次演出電影女主角，除了媽媽開心稱她「哭悲一姐」，家鄉民眾也為她驕傲，還在大馬路上特製了大型廣告看板祝賀宣傳，讓她既感動又覺得好笑。電影22日全台上映。

(中時 )