有許多電影和電視劇都是由漫畫改編，像是《流星花園》、《花樣少男少女》或《交響情人夢》等，近期大陸微博瘋傳人氣少女漫畫《NANA》預計開拍成大陸電視劇，大多網友都擔心情節遭刪減，因為主角們的一些行為根本就是「劣跡藝人」的標準，對於這個消息都不樂見其成。

新浪電視微博21日早上分享將開拍一部漫畫改編電視劇，上傳2張海報都寫著《娜娜》，立刻登上熱搜引起討論；內容提到，日本人氣少女漫畫《NANA》確定要拍成大陸電視劇《娜娜》，由台灣導演陳正道執導，故事主軸是兩個姓名相似性格迥異的女子，互相陪被並一起追夢。

大陸預計推出漫改劇《娜娜》，掀起網友正反論戰。(圖/ 摘自新浪電視微博)

先前日本已有將漫畫改編成真人版電影，由女星中島美嘉和宮崎葵分別飾演大崎娜娜和小松奈奈，上映後不僅是演出卡司和電影音樂都成為當下最夯，在影迷間還掀起模仿潮，火熱程度相當誇張。

因此大陸決定翻拍成電視劇的消息曝光，且還未公布卡司陣容，就掀起網友論戰，紛紛留言表達看法，「沒辦法想像我們這有誰能演娜娜跟奈奈」、「《NANA》太多情節會被刪吧？混亂的男女關係、床戲、未婚生子、刺青和抽菸，這些行為都是所謂的『劣跡藝人』會做的事情耶」、「別了吧，不想小時候的經典被毀掉」。

有一些看過日本真人電影版的《NANA》，也都紛紛推薦哪些女星可以挑戰出演，「年輕時候的寧靜根本就娜娜」、「歐陽娜娜演奈奈？」、「心目中娜娜程瀟比較合適」；但不少漫畫鐵粉都很排斥，一一怒批，「不接受謝謝」、「放過《NANA》吧」。

(中時新聞網)