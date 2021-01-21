109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級最後一階段預賽，今天佛光大學、成功大學上演一場低命中率、低得分的防守大戰，最終佛光54比37贏球，雙方合得91分創本季大會新低，也是佛光本季單場最低分，但預賽累計7勝1敗，繼世新大學、文化大學、台灣師大之後，第4支確定晉UBA甲一女籃六強複賽球隊，也是球隊自97學年起連13季晉六。

佛光大五延畢「一姊」王竫婷此役19分、13籃板開季4度「雙十」，外帶4助攻及2抄截、2阻攻，但全場22投只中7，占全隊53投中19的五分之二，佛光的進攻幾是圍繞著她打，但她命中率僅三成二，罰8中5也不及格，把握性偏低，讓教練檔楊淑淨、文祺，一路直搖頭。

對此，王竫婷回應：「我也很想投進，卻不知為何一直『打鐵』，但我的慣例是不可能連兩場這樣，明天對北市大，一定要努力扳回來！」恨鐵不成鋼的教練楊淑淨則說：「當教練這麼多年，我從沒像對王竫婷一樣，在單獨一個球員身上下這麼大的工夫，希望她愈成材、真正打出來。」

無獨有偶，低命中率也發生在成大身上，兩分球51投中12，命中率二成四，三分球與佛光同為15投中2，這在長程砲向來是強項的她們身上，有些不正常，都出身HBL名校永仁的兩大後衛射手王勻妤8投中1、蔡卉妮7投中1，更是少見的不靈光。

成大蔡岑媜（右）今天貢獻13分、7籃板。（大專體總提供）

(中時 )