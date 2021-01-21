梨山賓館副總經理林閔政在梨山成立「山那邊夢想書房」，大力推動閱讀，獲很多企業與社團、民眾響應捐書到偏鄉。（摘自林閔政臉書／盧金足台中傳真）

梨山賓館副總經理林閔政出版《超神記憶攻略、就業服務乙級》考試用書，讓為考證照痛苦的考生，輕易的讀懂並記住法令。（盧金足攝）

證照時代來臨，考證照為就業加分，證照認可度在職場上甚至超越學歷，梨山賓館副總經理林閔政本來只想「透過考試讀點東西」，或許會對職場勞動法令有更進一步了解，沒想到一試竟然悟出考試心法，2019年報名參加就業服務乙級技術士考試，意外發現拆字記憶和彩虹記憶法，能幫忙記下艱澀的法條數字，將考試筆記和心得整理成一本考試用書，不只自己順利考取就業服務乙級技術士，不藏私分享撇步，讓很多考生也受惠。

林閔政曾是媒體人，見證媒體的消長變化，「資遣是壓力，也是逼你改變的動力」，林閔政在職涯中面對兩次資遣，但人生低潮的大浪沒有淹沒他，反而激起學習鬥志，發揮媒體專長，在台灣最高的宮殿旅館─梨山賓館任職，雖然地處梨山，行銷奏效，吸引很多遊客來朝聖。

有10多年媒體經驗再跨業觀光飯店，林閔政以《十三年不見，你好嗎？》的廣告創意，讓梨山賓館一開幕就登上各報全國版，這幾年陸續在山上推動閱讀，工作有亮眼成績，獲得觀光優秀人才獎，還在梨山上成立「山那邊夢想書房」推動閱讀，很多人響應捐書到偏鄉，書香飄梨山榮獲圖書館的社會服務貢獻獎。

「出考試用書，從來不是我的人生選項規畫」，林閔政坦言，20年的工作經驗，都與考試沒有關係，也從來不覺得自己會是記憶高手，報名參加就業服務乙級技術士考試時，發現拆字記憶和彩虹記憶法，還編著成考試用書，斜槓的發展能力讓媒體與觀光同業都大感驚訝。

他用字拆出可能的數字或者用彩虹顏色聯想數字一到七，例如就業促進津貼的領取條件中，會出現七天內要寫回覆卡的數字，不去硬記數字，去聯想出用紫色原子筆寫回覆卡，意外發現這個聯想讓他很容易記住且不易忘記。

林閔政花一年多時間，將考試的筆記重新整理，再加入一些後來想出來的創意數字連結，出版一本就業服務乙級考試用書《超神記憶攻略、就業服務乙級》，讓每年為考證照痛苦的考生，能更輕易的讀懂並記住法令。

他強調，用技巧和聯想的方式去閱讀，會讓考試的過程變得很有趣，他也提醒考生，政府有補助原住民，考上乙級證照可以領一萬元獎助金，善用時間讀書獲得知識，對人生絕對是百分百的加分。

(中時 )