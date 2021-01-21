台北市1名傳播妹，20日凌晨被公司派到某私人會所陪酒，卻趁酒酣耳熱之際偷走另1名陪酒妹的財物。被害人離開搭計程車時發現現金不見了，回到會所請業者幫忙調閱監視器，才赫然發現小偷是同場的另一名傳播妹。而這名女嫌犯竟然還企圖對酒醉男客下手偷竊，被警方逮捕送辦。

警方調查，郭姓傳播妹在某經紀公司上班，昨天凌晨被公司派到台北市長安東路一處私人會所陪酒，在場還有2名男客及另外1名吳姓傳播妹。郭女趁大家喝酒酒酣耳熱時，出手偷走吳女皮包內2000元現金。

到了上午7時許，吳女先行離開，卻在搭乘計程車時發現錢包內現金不見了，一度懷疑是男客手腳不乾淨，立刻趕回會所，請業者協助調閱包廂內的監視器，當著郭姓傳播妹和另外2位男客的面，過濾檢視畫面。才赫然發現下手行竊的竟然是郭女，她把手伸進被害人的皮包內摸走現金，並且將得手的2000元現金，急忙塞進褲子後口袋。

據「自由新聞網」報導，業者清查過濾監視畫面時，還發現郭女曾將手伸進其中1名男客口袋，打算偷取財物，但沒成功，只得作罷。郭女在被害人報案後，被台北市警局中山分局以現行犯逮捕，落網後先是供稱，喝酒醉了不記得發生什麼事，後來又改口是要先幫忙付包廂費用，所以伸手拿錢先代墊支付。警方偵訊後依竊盜將她移送法辦。

(中時新聞網)