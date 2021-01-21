拜登（Joe Biden）於台灣時間21日進行美國總統就職典禮，包含流行天后女神卡卡（Lady Gaga）獻唱國歌，還有珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）熱唱組曲、葛斯布魯克（Garth Brooks）清唱〈奇異恩典〉及非裔美國詩人高曼（Amanda Gorman）朗讀詩作，迎接新總統的歡樂氣氛瀰漫全場。

始終支持拜登的女神卡卡在典禮上演唱美國國歌〈星條旗之歌〉，期間一度轉身，向飛揚在國會山莊的美國國旗致意；她在演出前，也在推特發文鼓勵粉絲，「期盼大家承認過去、治癒現在，並且對未來懷抱熱情」。

珍妮佛羅培茲則是開嗓高唱有美國地下國歌之稱的〈這片國土是你的土地〉，向拜登及全美人民致敬，接續一首〈美哉美國〉激起現場氣氛，並用西班牙語向現場喊道：「在上帝之下的一個國家是不可分割的，所有人都享有自由和正義。」

而拜登就職壓軸好戲則為影帝湯姆漢克（Tom Hanks）主持的2小時特別節目，他站在林肯紀念堂前獨挑大梁，包含邦喬飛（Bon Jovi）、凱蒂佩瑞（Katy Perry）等大咖歌手輪番上陣，熱力演唱。

(中時 )