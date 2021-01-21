印尼發生7.0強震 目前未發布海嘯警報 21:092021/01/21 中時新聞網 江昱蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 印尼塔勞群島附近傳出7.0強震，目前尚未傳出傷亡。圖為2020年8月印尼龍目島強震後滿目瘡痍的現場。(圖/shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據美國地質調查研究所(USGS)21日訊息，菲律賓東南方210公里海域、印尼蘇拉威西島北方的塔勞群島(Talaud)附近，於臺灣時間20點23分發生7.0強震，深度約95.8公里。目前尚未有任何災情傳出，美國海嘯預警系統也還未發布海嘯警報。 疫情拉警報 羅東鎮緊急宣布取消四項活動 疫情拉警報 《紅白》周六確認不開放觀眾進場 (中時新聞網) #塔勞群島 #印尼 #強震 #海嘯警報 #USGS 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紅帽點出2021年亞太區關鍵趨勢：智慧聯網、資訊安全、雲端原生 10:412021/01/20 財經 印尼強震增至56死 避難營人滿為患掀疫情隱憂 15:172021/01/17 國際 紅白大賞周六如期登場 04:102021/01/20 娛樂新聞 阿根廷聖胡安省6.8地震 震源深度僅10公里 12:002021/01/19 國際 疫情拉警報《紅白》照常舉行 首次不開放候補入埸 20:062021/01/19 娛樂 戰備道大改造 獅潭鐘樓古道見客 04:102021/01/20 地方新聞 富商翁茂鍾27本筆記 記載與百官飲宴饋贈！司法大醜聞 40名檢調法官捲入 04:102021/01/19 焦點要聞 日本疫情失控有原因 旅日女星證實就是這超蠢行為所致 13:082021/01/17 娛樂 專家傳真－台積電利多題材不斷 營運展望能見度清晰 04:102021/01/20 專題周報 不只徐巧芯遭雙標對待 一次看陳時中雙標舉動 08:012021/01/17 政治 8天9確診 強勢的病毒株在傳染 04:102021/01/20 焦點要聞 國際熱門新聞 終於擺脫白宮了 一張圖露餡梅蘭妮亞大解放 - 國際 五星飯店服務太好 妻與按摩師嘿咻 男心碎留負評：還是女的 - 國際 印尼發生7.0強震 目前未發布海嘯警報 - 國際 【拜登就職】最後一天不忍了 共和黨大咖撕破臉公開痛罵川普 - 國際 白宮新發言人處女秀 一句話讓美媒全感動了 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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