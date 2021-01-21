根據美國地質調查研究所(USGS)21日訊息，菲律賓東南方210公里海域、印尼蘇拉威西島北方的塔勞群島(Talaud)附近，於臺灣時間20點23分發生7.0強震，深度約95.8公里。目前尚未有任何災情傳出，美國海嘯預警系統也還未發布海嘯警報。

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(中時新聞網)

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