「一整排老樹被砍除，好像屠宰場，好可怕！」南臺科大校園操場旁成排10餘棵老樹近日遭砍除，引起學生和校友熱議，校方表示，移除老樹是基於安全考量，這批菩提樹已染病，且平均每2、3年就因竄根毀壞跑道，動輒花大筆經費維修，且落葉常導致學生滑倒，評估移植也難以存活，還會害其他樹木生病，不得不做出移除的決定。
南臺科大已有50年歷史，校園樹木也是不少校友共同回憶，但操場旁北側一整排樹木近日被砍除，讓很多校友、學生為之傻眼。
南臺科大表示，清除原因包括每到落葉期，整個跑道都是落葉，學生頻傳滑倒，又樹木竄根嚴重而損壞跑道，最近又發現菩提樹已經染病，過去颱風天曾經發生樹倒，學生提心吊膽，如今已經染病，唯恐樹倒危及學生安全，才忍痛全數移除。
但畢竟砍樹造成觀感不佳，校方也為此強調，目前已經在校園種植約200棵不同的樹木，強調並非無緣無故砍樹。
(中時 )
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