我駐美代表處蕭美琴獲邀代表我政府出席美國總統拜登及副總統賀錦麗就職典禮，民進黨國際部主任羅致政昨(20)晚表示，這是1979以來，我國第一次獲得美國「就職典禮籌備委員會」的正式邀請，是重大突破；但卻遭到往年的美國總統就職典禮邀請函打臉，網友狂酸到底是想騙誰？

臉書粉專「不演了電視台」表示，昨晚新北市秘書處長饒慶鈺在臉書上回憶，自己2009年隨團出席前美國總統歐巴馬就職典禮，並貼出了留念的邀請函，綠色框中就是署名邀請的主辦單位，由聯邦參眾兩院聯合組成的「就職大典國會聯席委員會」(Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC)。

時任台中市長林佳龍2017年1月18日貼出的前美國總統川普就職典禮邀請函。(圖/翻攝自不演了新聞台 臉書)

而時任台中市長林佳龍2017年1月18日曾在臉書貼出的，前美國總統川普就職典禮邀請函中，署名邀請的也是「就職大典國會聯席委員會」(Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies, JCCIC)。

這就讓該粉專相當疑惑了，羅致政所謂的「如今是直接由籌備委員會親自邀請，證明台、美已經有好的開始。」到底是甚麼意思？除非蕭美琴獲得的邀請函不一樣，不然，所謂「42年來首度突破」是突破了什麼？難道是自己翻牆進去的嗎？

(中時新聞網)