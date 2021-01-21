21歲許姓男子今（21日）晚間6時許，開車行經新北市瑞芳區山路，要右轉台2丁線、往基隆方向，疑因過彎時車速過快，先撞擊對向機車後衝入一旁檳榔攤。（葉書宏翻攝）

疑過彎失控 汽車衝入檳榔攤釀2人受傷

21歲許姓男子今（21日）晚間6時許，開車行經新北市瑞芳區山路，要右轉台2丁線、往基隆方向，疑因過彎時車速過快，先撞擊對向機車後衝入一旁檳榔攤，所幸機車騎士及檳榔攤老闆僅輕傷，許男酒測值為零，詳細車禍原因待進一步釐清。

據悉，許男開車行經新北市瑞芳區山路，要右轉台2丁線、往基隆方向，疑因過彎時車速過快，先撞擊對向37歲楊姓機車騎士，隨後失控撞入一旁檳榔攤，所幸楊男及潘姓老闆娘僅輕傷，許男酒測值為零，警方已調閱監視其釐清車禍原因。

(中時 )