歷經新冠肺炎以及中美貿易戰的嚴重衝擊，全球科技產業重新思考佈局，以加深、加快的方式擴張企業版圖，因應各種不可抗拒的變化，而「人才」正是產業發展關鍵，因此，佈局於全球的臻鼎科技集團將擴大徵才，歡迎高科技相關的專業人才加入團隊，與臻鼎集團一同成長。

臻鼎科技集團為台灣、深圳兩地掛牌上市的全球印刷電路板領導品牌，（臻鼎科技控股：4958、鵬鼎控股：002938），主要提供各類印刷電路板相關產品的設計、研發、製造與銷售等一站式購足的專業服務公司。臻鼎佈局全球有5大生產基地，包括在台灣、大陸、印度，並於台灣、大陸、北美、日本、韓國、越南及印度等設立20多個營業銷售據點，提供全球客戶即時業務與技術服務。

臻鼎表示，公司擁有專業菁英管理團隊，帶領集團不斷開發與創新，並與世界頂尖客戶合作擴大多款新產品線，同時於5G、物聯網、車聯網、工業互聯網、及人工智慧方面，掌握電子產品發展潮流與趨勢，並繼續推進汽車電子領域的研發及佈局，優質管理團隊為集團營收與獲利立下穩步增長基礎。

2017年，是臻鼎科技控股成立後第11年，當年營收即突破新台幣一千億，躍升為全球第一大PCB企業，此後連年營收不斷攀升，2020年即使環境嚴峻，但臻鼎全年營收仍達到1,312億元，連續四年創下歷史新高紀錄。

展望未來，臻鼎除持續投資大陸、台灣、印度外，將繼續遵循「穩增長、調結構、促創新、控風險」的經營策略，以高階產品技術升級為發展方向，優化各廠區產能，將每一條產品線做到扎實，同時積極推動與策略夥伴長期合作關係，共同開發特殊製程所需新材料、新設備及新技術，以打造工業4.0智慧工廠為目標，開發先進製程技術、高性能及高性價比材料，引領行業發展，提供客戶領先的技術水準及品質，強化核心競爭力，與策略夥伴共同成長，並落實企業社會責任，不斷投入環保、因應氣候變遷風險而努力，持續創新，朝著「發展科技、造福人類，精進環保、讓地球更美好」的使命前進。

(工商 )