金曲歌后魏如萱（娃娃）宣布將在7月10日於台北小巨蛋舉行「HAVE A NICE DAY」巡迴演唱會，21日舉辦記者會，她第3度攻蛋，現場播放出道18年精選影片，她驚喜收到7位男神，包括曾敬驊、王柏傑、許光漢、陳昊森、楊祐寧等，分享各自最愛娃娃的歌曲，影片最後壓軸登場驚喜是她的2歲兒子「隆路易」，牙牙學語唱著〈你啊你啊〉，讓她又叫又笑，忍不住熱淚盈眶。

娃娃很疼愛兒子，直言每次看到兒子的純真模樣，感動落淚，她昨身穿寬鬆上衣，被問有第2胎好消息？她笑表示現在沒有第2胎計畫，寬鬆衣服是想要遮上半身，正全心全意想要瘦身，她透露新目標是要買房、買車，「想要有個自己的家，很像鳥要生之前，要先築巢。」

她先前勤看房半年，甚至看到新店、桃園的房子，感嘆買房子是緣分，她目前在台北市蛋黃區租房子，據悉，她與林依晨是鄰居，附近房價約1.3億，她直言要努力拚賺錢，喊話希望房子、車子代言快找上門。

娃娃在去年金曲獎上擔任主持人，更風光奪下歌后，當時她為金曲獎努力瘦身有成，昨自爆至今已復胖3公斤，現在又要為了7月小巨蛋演唱會備戰，希望順利瘦下7公斤，打趣表示想在台上穿著性感漂亮的緊身服裝，因為她日前看到吳映潔（鬼鬼）身穿亮眼的緊身衣，羨慕：「好漂亮，我也好想穿。」

她開始計畫要去運動瘦身，卻自虧：「現在只是心裡想去運動。」並提到她的體脂是29，希望成功減脂。將適逢過年，她與老公、兒子屆時回去她的奶奶家花蓮富里，她透露在過年時沒有保母協助，必須自己陪伴照顧兒子，笑說：「這樣可能會瘦比較快。」

魏如萱舉辦記者會，宣布3度攻蛋喜訊。（陳俊吉攝）

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