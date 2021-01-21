包偉銘婚後很疼愛老婆劉依純，獲封是「寵妻魔人」，20日特地幫劉依純舉辦58歲生日派對，他送上名牌經典柏金包、20萬元現金，加上場地費，一共粗估花費約50萬元。他在1個月前，開始密謀籌備派對，希望給劉依純一個難忘的幸福日。

劉依純一見到驚喜，直呼「太幸福了」，感動說過去多年來，多半都是獨自過生日，直到與包偉銘相戀結婚，才開始與另一半一起歡慶，加上今年算是她的首次公開生日派對，她在現場忍不住留下幸福的眼淚，笑虧包偉銘也跟著落淚，她說：「我相信這應該就是喜極而泣吧。」

包偉銘先前上網搜尋餐廳，最後選了兒子包庭政的求婚場地，包下花園餐廳玻璃屋，由於包偉銘密謀好友們一同參與派對，為與好友保持聯繫，他這幾天手機訊息爆炸，讓劉依純一度起疑，只能再三隱瞞，擔心提前破哏，他見到劉依純開心模樣，自豪表示自己現在叫做「包幸福」。

包偉銘坦言慶祝生日花費多少是其次，最主要是心意要到，2人在派對結束後，安排在大直五星級房間共度一晚，包偉銘笑說，「這次策劃就是做『全套』，希望她能真的感受到滿滿幸福。」

(中時 )