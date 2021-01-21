美國新第一千金 不會在拜登政府任職 21:232021/01/21 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國拜登總統的39歲小女兒艾希莉（Ashley Biden）鄭重表示，她不會在拜登政府內任職。這位集社會工作者、時尚設計師與社區倡導者等多重身分於一身的美國新第一千金，19日上NBC《今日秀》節目受訪指出，她希望利用新平台提倡社會正義及心靈健康，推動社區發展和復興。 2萬5千國民兵保衛 拜登宣誓就職 美國總統正式就任 蔡英文恭賀拜登、賀錦麗就職 (工商 ) #美國 #第一千金 #拜登政府 #任職 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登上任 陸媒：合作共贏是中美唯一正確選擇 10:042021/01/21 兩岸 拜登就任美國新總統 百日鋪陳中美未來4年關係 11:362021/01/21 兩岸 拜登上任46屆美國總統 服裝大揭秘 11:182021/01/21 消費 拜登就職 宣布重返世衛與巴黎協定 20:292021/01/21 財經 海恩斯任情報總監 成拜登政府首獲國會同意閣員 09:452021/01/21 國際 拜登正式就任美總統 藍委：兩岸衝突將沉寂一段時間 10:552021/01/21 政治 張競快評》拜登撥亂反正第一槍 10:022021/01/21 短評 陳思奕》拜登第一波改變從換下媒體署長開始 09:492021/01/21 海納百川 川普祝新政府好運 就是不提拜登 04:102021/01/21 焦點要聞 拜登演說籲團結 電視台卻赤裸凸顯美國極度對立 13:082021/01/21 國際 中時社論》拜登的挑戰 蔡英文的抉擇 18:502021/01/21 中時社論 財經熱門新聞 台積電重招擋陸晶片業攬才 中芯遭警告難有第2個梁孟松 - 財經 掌門要被關1年半 三星危險了？ 高管爆打敗台積電可能 - 財經 葉倫一句話嚇壞投資人 比特幣急挫10％ 陷36小時恐慌 - 財經 炒匯背後兇手抓到 央行出重手：4家銀行恐停業 - 財經 疫情緊張 銀行局證實九銀行實施居家辦公 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。