美國拜登總統的39歲小女兒艾希莉（Ashley Biden）鄭重表示，她不會在拜登政府內任職。這位集社會工作者、時尚設計師與社區倡導者等多重身分於一身的美國新第一千金，19日上NBC《今日秀》節目受訪指出，她希望利用新平台提倡社會正義及心靈健康，推動社區發展和復興。

2萬5千國民兵保衛 拜登宣誓就職
美國總統正式就任 蔡英文恭賀拜登、賀錦麗就職

(工商 )

#美國 #第一千金 #拜登政府 #任職 #拜登