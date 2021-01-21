美國拜登總統的39歲小女兒艾希莉（Ashley Biden）鄭重表示，她不會在拜登政府內任職。這位集社會工作者、時尚設計師與社區倡導者等多重身分於一身的美國新第一千金，19日上NBC《今日秀》節目受訪指出，她希望利用新平台提倡社會正義及心靈健康，推動社區發展和復興。

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