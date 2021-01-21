全球最大離岸風電商－丹麥沃旭能源，21日跨界與彰化福泰商務飯店，共同推出「正統丹麥開放三明治午間套餐」， 主打「閨蜜輕食」，22日正式銷售，創本土飯店業與國外離岸風電廠商跨業合作的先例，並將搶攻小資族，及三五閨蜜好友午餐市場。

此外，彰化離岸風場陸續興建中，將有許多歐洲工程團隊前來住宿，福泰將會繼續發揮創意，在住宿及餐點推出貼心服務，讓這些歐洲客人感到賓至如歸。

彰化福泰商務飯店推出彰化首創「丹麥開放三明治」午間套餐，22日正式上桌。彰化福泰商務飯店商業午餐，向來以異國料理為特色，是周遭上班族中午用餐或商務聚餐首選，此次更創作北歐餐點，主力搶攻小資族，及三五閨蜜好友午餐市場。

沃旭能源表示，彰化為離岸風電發展重鎮，多家外商在此設立辦公室。其中，來自丹麥的沃旭能源，為全球最大的離岸風電開發商，其員工經常至福泰商務飯店住宿用餐，進而與福泰員工建立良好友誼，才醞釀出此次的合作創意。

福泰商務飯店團隊與沃旭能源討論長達一個月，並向丹麥商務辦事處多次諮詢，最後委請於彰化員林開設西餐廳主廚劉家維，設計菜單，選用彰化食材－包括芳苑鴨肉、員林蜜餞、彰化溫體健康豬肉，及彰化台梗二號米等，呈現丹麥道地的開放三明治，搭配同樣是丹麥經典料理的丹麥燒肉和米布丁。

歐洲經典美食，以平民價格390元，在午間時段進行販售，每日份數有限，須提前一天預訂。「開放三明治」是典型的丹麥午餐菜色，通常將各種新鮮食材直接擺放至麵包上面，展現吸睛的繽紛風格。

彰化福泰商務飯店中彰區協理嚴公誠指出，該飯店所推出丹麥開放三明治套餐，非常適合女性朋友找三五閨蜜好友一起來享用。

(工商 )