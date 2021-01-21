朱孝天開新節目《P-Pet》，首集來賓邀廚佛瑞德。（NNY network提供）

朱孝天經歷演員、歌手、出書到旅遊節目主持，透過各種嘗試、希望能讓觀眾看到他更多不同以往的展現。這次在YouTube個人頻道首開節目《P-Pet》，期盼大眾重視浪浪（流浪犬）收養問題，談到新節目發想，他坦言當初想法很簡單，P代表Perfect、Pet是寵物，合起來就是「完美的寵物」，希望能讓流浪狗遇到合適主人。

剛開始朱孝天只想幫流浪狗剪毛、整理外型，讓每隻流浪狗都能有乾淨外型，提高被認養的機會。在出道前曾做過寵物美容師助理的他，剪毛、洗澡、烘乾，連一般飼主都很難忍受的擠肛門腺清理，對他而言都不是難事，他甚至花時間上課研究寵物相關內容，並準備考取證照，有了這個初心，加上十幾年來救助浪浪經歷，讓朱孝天與節目製作方在製播會議上一拍即合。

節目首集與廚佛瑞德合作，兩人年齡相仿、又都有養寵物的經驗，一見面就有聊不完的話題。朱孝天在節目開始就向擁有70幾萬訂閱數的YouTuber佛瑞德請教經營技巧，不料引來佛瑞德得知他的訂閱數後，忍不住吐槽他的IG追蹤數居然不及他家狗狗Stork的追蹤數十分之一。最後拍照時，兩人因為老婆不在現場，上演互餵狗狗年菜的劇情，畫面超「基」情。

朱孝天希望透過新節目，讓觀眾有機會認識到不同面向的他，他曾提過在綜藝節目找到不同的角色定位，也透露近期收到不少角色邀約，目前除了檔期，也在看適合的劇本跟角色，加上有許多粉絲都會私訊關心他的新作品，讓他更謹慎規畫每個機會跟角色。

(中時 )