BWF世界巡迴賽豐田泰國羽球公開賽，就在女單現任世界球后戴資穎收下生涯單打第400勝後，泰國前世界球后依瑟儂也獲勝晉級，同樣達成生涯單打400勝紀錄。

依瑟儂是2013年廣州世錦賽女單金牌，也是世界上實力數一數二的好手，豐田泰國羽球公開賽首輪直落二擊敗自己的偶像、印度前世界球后賽娜（Saina Nehwal），今天女單16強戰和韓國女將成池鉉激戰76分鐘，以19比21、24比22、21比17逆轉勝，不但收下八強門票，也進帳個人生涯單打第400勝。

若八強依瑟儂和戴資穎都獲勝的話，兩人將於四強戰狹路相逢，過去雙方27次，依瑟儂14勝13負略佔上風。

台灣男雙「麟洋配」王齊麟／李洋今天21比15、21比5輕取加拿大組合何舒（Jason Anthony Ho-Shue）／亞庫拉（Nyl YAKURA），比賽僅歷時25分鐘，第2局「麟洋」更是殺得對手毫無招架之力，8比0、9比0兩波連續得分，迅速為比賽畫下句點，繼續朝連兩站超級1000系列賽冠軍邁進。

(中時 )