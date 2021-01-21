泰國電影《騙騙愛上你》除了有《模犯生》製作團隊的全力支援外，還有全泰國人氣最高的一線男星納得克(Nadech Kugimiya)飾演詐財高手塔爾，而提頂(Thiti Mahayotaruk)這位擁有溫柔笑容的男星也被導演點名飾演情場高手帕奇，導演梅茲塔拉(Mez Tharatorn)形容：「納得克飾演的塔爾鬼點子奇多，臨場應變能力超高；而提頂飾演的帕奇則是心思細膩、觀察力敏銳，對手的一點點小動作都逃不過他的眼睛。」

平采娜說：「雖然愛情的騙子大家都想敬而遠之，但如果是像提頂這樣外型乾淨、說話得體再加上人畜無害的溫柔笑容，任誰都抵擋不住他的魅力，每次聽他說情話都會讓我心花怒放，更別說片場有多少女生為他爭風吃醋了。」就連納得克都不得不說：「他充滿魅力，笑容燦爛，深諳女性的弱點並且能夠投其所好，在片場老少通吃，想要扳倒他我必須卯盡全力！」

提頂為了能夠與納得克分庭抗禮，同樣花了不少精神研究帕奇這個角色，他說：「納得克給我很大的壓力，他在片中造型多變、說話風趣，演什麼像什麼，在鏡頭前就像變色龍一般，他是連家庭主婦買菜錢都不放過的高手；為此，我與造型師下了不少工夫研究女生會喜歡的造型、顏色、說話內容與談吐方式，而且帕奇是一個觀察細微，行動像貓一樣精準且細膩的人，能夠由對方的眼神與舉止判讀出對方的心思，當帕奇鎖定目標時，他會快速接近獵物，再以溫柔的笑容與話語讓對方快速以為自己陷入熱戀中，對自己掏心掏肺，進一步達成他想要的目的。」

為了從帕奇手上騙回伊娜被騙走的巨額金錢，塔爾與帕奇兩大高手進行騙術的頂尖對決，只要一點點差錯，就會讓整個計劃功敗垂成。兩人甚至在電影花絮裡互相放話，提頂說：「塔爾很厲害，我給他十分滿分，至於帕奇…，我給100分。」而納得克也說：「帕奇是不可能贏過我的，等這場遊戲結束，他就會發現口袋空空了！」該片29日在台上映。

(中時 )