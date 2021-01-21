24歲大陸正妹網紅迅猛龍特蕾莎擁有一張號稱沒加工的精緻美顏與嬌滴滴的嗓音，近日突然在陸網爆紅，不僅社群網站吸引超過61萬粉絲追隨，還被封為「廈門林志玲」，美貌可見一般。不過她日前在直播與另一美女網紅章魚妹玩遊戲，輸了不打緊，最慘的是要被罰關掉直播的美顏濾鏡，也讓迅猛龍特蕾莎這位抖音第一美女的真面目引發網友熱烈討論。

來自廈門的大陸正妹網紅迅猛龍特蕾莎，憑著美艷外表加上不做作的親民個性，火速在陸網爆紅。然而她近日在直播中與章魚妹玩遊戲輸了，被懲罰在直播中關掉美顏濾鏡，讓大家一睹她的廬山真面目。

關美顏後的迅猛龍特蕾莎(左)，反而更漂亮了。(取自抖音)

然而迅猛龍特蕾莎不愧是抖音第一美女，關掉美顏濾鏡，美貌不僅沒變化，反而還更漂亮了，讓直播另一頭的章魚妹不敢置信地說：「沒什麼區別，我感覺妳啊。」還反覆確認迅猛龍特蕾莎倒底有沒有把美顏濾鏡關掉，令迅猛龍特蕾莎不好意思地笑說：「真的嗎？我開超大的，瘦臉大眼那些都開超大的。」

迅猛龍特蕾莎大學畢業照曝光。(取自微博)

但迅猛龍特蕾莎也難逃人紅是非多的道理，遭網友起底一張與朋友的大學時期合照，並PO文提問「迅猛龍為何跟關了美顏不大一樣」，令大批網友看了照片驚呆直呼「這也差太多了吧」、「真的是同一個人嗎」、「她一直說自己沒整容，我是不信的」。

(中時新聞網)