住在金門的一名鍾姓男子，因為女友開始避不見面，更拒絕與他嘿咻，氣不過的鍾男，將之前與女友的性愛過程，包括女友自慰的影片，上傳到知名色情成人論壇，接著再傳訊告訴女友不雅影片被公開，想藉此逼迫女友見面，結果女友嚇壞馬上報警逮人。

鍾男平時住在金門，且育有3個孩子，與一名住在新北市中和的女子交往，2019年期間，鍾男因為想要嘿咻，不斷約女友出來見面，但對方總是用各種理由拒絕，鍾男心生不滿，將四部性愛影片，內容包括兩人嘿咻、女友自慰，上傳到色情論壇，還囂張的用自己的本名來替影片命名。

事後鍾男將網站截圖傳給女友，並夾帶威脅的內容，像是「看看自己的騷樣」、「你逼我的」、「我只想跟妳好好做一次」、「當我是妳男友最後一天」、「不知道妳的點擊率」、「自己承擔」。

新北地院審理此案時，認為鍾男只因為想與女友發生性關係，沒有理性溝通，反而用脅迫方式，來逼迫、恐嚇女友，導致對方心生畏懼，也尚未與女友和解，不過審酌鍾男對犯行坦承不諱，且沒有前科，最後依強制未遂罪，判鍾男拘役40天，得易科罰金4萬元，可上訴。

(中時新聞網)