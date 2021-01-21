浩子與小朋友互動逗趣。（民視提供）

浩角翔起近日主持民視《綜藝新時代》，本周體驗氣球造型師，學習如何來做氣球，請來的老師也是大有來頭，曾幫周杰倫、蔡依林、威爾史密斯等巨星做過人型氣球的達人葉昶佑、洪辛欣，老師也幫兩人製作人型氣球，讓浩翔大呼過癮，有趣的是，老師也製作了籃籃、何美的氣球，何美的氣球一拿出來，竟然完美展現好身材，讓籃籃大喊：「她有胸部耶。」

反觀籃籃的人型氣球，本人看完委曲直呼：「為什麼我的氣球胸部那麼平？而且好像胸肌一樣。」老師還補槍說是依照製作單位給的照片忠實呈現，互動笑翻眾人。老師還說浩子的人型氣球比阿翔好做很多，因為阿翔頭髮很麻煩，浩子只要用麥克筆塗就好，讓浩子笑著：「這就是平頭的好處，這不會影響到我的帥度的。」

沒想到在眾人學會做氣球到幼稚園發送時，一個小朋友沒來由指著浩子大喊：「他好醜。」讓先前被封「紅毯第一帥」的浩子大受打擊，阿翔問小朋友說：「你是說浩子嗎？」小朋友還大聲回答「對」，像是再給浩子二次傷害。眾人發送氣球寶劍給小朋友後，沒想到小朋友玩開懷，竟拿著氣球寶劍對浩子就是一輪猛攻，場面逗趣。

(中時 )