鄭文燦晚間拍片喊話，強調桃園人不會被謠言擊敗。(蔡依珍攝)

鄭文燦晚間拍片喊話，強調桃園人不會被謠言擊敗。(蔡依珍攝)

鄭文燦晚間拍片喊話，強調桃園人不會被謠言擊敗。(蔡依珍攝)

鄭文燦晚間拍片喊話，強調桃園人不會被謠言擊敗。(蔡依珍攝)

各縣市紛紛「禁桃園」，桃園宛如被孤立，桃園市長鄭文燦晚間拍片放上個人臉書，強調桃園醫院是全國所有醫院裡面責任負擔最重的，但同仁從來不喊苦，要給他們堅定而溫暖的支持，相信桃園人不會被謠言擊敗，現在就如同在隧道裡面，一定可以走向亮光。

鄭文燦說，關於這波疫情，他有些話想對市民朋友說，因為疫情，許多的活動都停止了，市府也全力投入防疫，他認為安全是第一要務，一切以防疫為優先，希望在台灣關鍵的時刻，大家一起冷靜團結，勤洗手、戴口罩、清潔消毒、量測體溫，相信大家一起做好防疫工作，我們一定可以克服困難。

「現在就如同在隧道裡面，我們一定可以走向亮光！」鄭文燦說，桃園是台灣的第一站，從機場到醫院再到社區，這3道防線桃園都守在防疫的第一線。他特別感謝醫護人員、防疫同仁，不因為辛苦、不因為壓力而有任何改變。

鄭文燦強調，在全國收治確診病患當中，桃園收治25.7％、223人，佔了全國1／4確診個案，其中部立桃園醫院就收治114位，是全國所有醫院裡面責任負擔最重的，但醫護人員、防疫同仁從來不喊苦，壓力這麼大、負擔這麼重，工作不容有任何閃失，我們一定要給他們堅定而溫暖的支持。

「防疫如同戰爭，需要不斷的投入力量！」鄭文燦說，桃園負擔雖然重，但是絕對會為台灣守住防線，桃園人不會因此而害怕、也不會因此而退縮，向市民喊話呼籲大家不要相信不實的疫情謠言，「我們不會讓謠言擊敗我們！」最後他感謝所有市民朋友，一同守護桃園、守住台灣，相信防疫同心，離亮光不遠，辛苦會結束，平安會到來。

影片一出好評聲浪不斷，瞬間「刷一排愛心」，有外縣市民眾直言「唇亡齒寒」替桃園加油，更有不少桃園人留言「我桃園人我驕傲」、「桃園人讚出來」等。

(中時 )