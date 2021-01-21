由有「臉蛋天才」封號的車銀優、文佳煐、黃仁燁主演的浪漫愛情韓劇《女神降臨》熱播中，最新劇情中，車銀優飾演的學霸校草「李修豪」和黃仁燁是飾演的野性美男「韓書竣」一起發生車禍，幸好兩人都沒生命危險，還在住院期間冰釋過去的誤會，互相鬥嘴中煲出「兄弟情」，更不小心上演車銀優「床咚」半裸黃仁燁的刺激情節，引人遐想；另一方面，車銀優也和文佳煐飾演的「任朱靜」感情加溫，繼羞澀的樹下初吻後，文佳煐為了安慰傷心的銀優，兩人再迎來超浪漫的窗邊擁吻。

劇中，車銀優和黃仁燁患難見真情，兩人雖嘴上愛抱怨、愛吐槽對方，身體都倒是很誠實，黃仁燁因雙手骨折又尿急，不得已和車銀優求助，車銀優先嚷嚷「你叫護士吧」，但最後仍是跟進廁所、幫他脫褲子；黃仁燁則是半夜背著腳骨折的車銀優在醫院散步，互動很有愛。而車銀優在幫黃仁燁換衣時，兩人一時沒站穩，車銀優整個人把黃仁燁撲倒在病床上，「床咚」一幕正好被文佳煐撞見，讓文驚呼「你們感情看起來真好」，接著車銀優又問黃仁燁「你上廁所要我幫忙嗎」，文再度嚇到說「這個也要幫！」，劇情讓粉絲爆笑。

車銀優劇中和黃仁燁化解了彼此誤會，但是和明星爸爸的心結仍是難解，車銀優發現好友鄭世延的死亡和爸爸有關，父子倆大吵一架，爸爸因心懷對兒子愧疚，震撼宣布引退演藝圈的消息，讓車的心情陷入低谷。貼心的文佳煐即時趕到醫院關心車銀優，車銀優委屈含淚說「我正在想妳，妳就來了」，文佳煐回「我是來抱抱你的」，接著送上溫暖的安慰擁抱，最後更情不自禁獻吻，上演浪漫吻戲，讓觀眾認不住跟著心動。

而另一幕文佳煐在病房探望車銀優時，剛好其他同學也來探訪，兩人怕地下戀情曝光，車銀優趕緊把文佳煐拉到病床上藏進被子裡，文佳煐就在棉被裡緊緊依偎他的胸膛，意外成了兩人首次「同床」。《女神降臨》每週四、五在friDay影音全台獨家首播。

(中時 )