經營諾基亞手機品牌的HMD宣佈在台上市Nokia 5.4，搭載高通中階4G晶片組驍龍662，主相機採用4鏡頭設計，是Nokia 5系列家族中首款主鏡頭搭載4,800萬畫素主鏡頭者，並新增專業錄影模式，結合高達兩天的超長待機時間，將自1月26日於全台各通路同步開賣，雖然5.4在歐洲的建議售價為199歐元（折合新台幣約為6,990元），台灣建議售價僅需5,990元。

HMD表示，Nokia 5.4主相機採用4鏡頭的設計，在圓形排列的相機模組中，首度搭載4,800萬畫素主鏡頭，主相機也配置500萬畫素超廣角鏡頭，與200萬畫素景深鏡頭、200萬畫素微距鏡頭，前相機則為1,600萬畫素，手機亦搭載夜拍模式，讓使用者即使在昏暗處，無須閃光燈也可拍出清晰影像。

影片拍攝方面，HMD表示，Nokia 5.4搭載的「劇院模式」可以24fps（電影業界標準）的影格速率錄製，畫面比例亦為電影常見的21:9格式，也可將錄影調升60fps高影格速率模式，Nokia 5.4除搭載電子防手震技術外，也結合OZO空間音效技術，讓用戶便於拍攝、製作YouTube影片或開啟直播。

(工商 )