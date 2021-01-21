日本純愛系名導三木孝浩執導，吉高由里子、橫濱流星主演的催淚動人新作《想見你的愛》將於22日全台上映，電影描述盲女與拳擊手的浪漫愛情故事。儘管吉高由里子與橫濱流星實際年齡相差了八歲，在片中談起戀愛卻絲毫不彆扭、突兀，兩人深情的演出讓一票女性觀眾哭翻，甚至有影迷感動到進戲院26刷支持。

日前主創團隊於東京舉辦電影記者會，橫濱流星坦言對吉高由里子陽光且充滿朝氣的笑容印象深刻，但第一次與她見面時卻特別緊張，橫濱表示：「幸好她很快就對我敞開心房，才讓我平靜了下來。」儘管如此，當橫濱隨後被問到擇偶條件時，導演搶先一步問道：「像吉高這類型的女生如何？」橫濱卻笑言自己喜歡「文靜」的女性，讓一旁的吉高苦笑：「意思就是我被踢出局啦！」逗趣又妙語如珠的互動引發全場哄堂大笑。

得知《想見你的愛》即將在台灣上映，吉高由里子與橫濱流星感到相當興奮，特地錄製了影片向台灣的粉絲們打招呼，並邀請台灣觀眾一定要進戲院支持這部電影。此外，本片改編自韓國經典電影《看不見的愛》，片中蘇志燮與韓孝周的深情演出大獲好評，在得知日版即將上映時，韓孝周更主動地在Instagram上po文獻祝福。

她寫下：「《看不見的愛》上映已經9年了，回想起當時電影獲選為2011年釜山電影節開幕片時大家激動開心的心情！這部電影是我很喜歡的作品，之前被翻拍成土耳其版也獲得廣大的喜愛，聽說日本翻拍版也要上映了，希望它能成為向很多人傳達溫暖的作品。」

(中時 )