國民黨主席江啟臣規畫邀請智庫副董事長連勝文兼任黨秘書長的消息一出，遭連勝文婉拒。連勝文昨20日受訪嘲諷表示，「國民黨已經變成丐幫，大家卻還在瘋幫主」，似乎意有所指，引起黨內不小討論。媒體人韋安直言，他認為真正的「丐幫」幫主，是台北市議員羅智強，因為他2013年後完全靠乞討(募款)來從政。

連勝文昨接受廣播節目《POP撞新聞》專訪時坦言，他跟江啟臣假如硬湊在一起，可能要花3、4個月磨合，然後碰到黨主席選舉、反萊豬公投，從管理角度來看，並不適合、對黨不好，而且「秘書長對兩岸、對美事務好像都不准碰，那我到底要去幹嘛？」。

國民黨是丐幫？媒體人曝隱藏多年真正幫主身分 他完全靠乞討從政。圖為 台北市議員羅智強。(圖/本報資料照)

他也重提2012年自己曾得罪當時的馬總統(黨主席)被批評了一頓，但這麼多年過去，現在國民黨面臨一窮二白、山窮水盡，一群「丐幫」，還在瘋「幫主」。對黨內資源爭奪有感而發，但對於黨主席改選，連勝文卻未鬆口是否參選。

國民黨。(圖/本報資料照)

值得留意的是，連勝文日前接受中天新聞政論節目邀請，也曾對黨內人士有所評論，他感嘆，「國民黨內有太多人把自己的盤算和未來規劃綁在國民黨上，很多事情就沒辦法理直氣壯去做…這是國民黨過去10年來的自私文化所導致的」。

對於連勝文一番說法，韋安21日在臉書表示，黨主席哪裡是「丐幫」幫主？否則怎麼會一堆人去搶，連公子或連員外，不是也有意思嗎？

韋安坦言，他認為真正的「丐幫」幫主，是羅智強，原因在於他2013年辭掉總統府副秘書長，不接受國營單位職位的安排，完全靠寫作和乞討（募款）來從政。在接任黨務革命實踐研究院院長，自己先捐80萬，再募1000萬給黨用。他不但自己乞討，還把乞來的資源分給同志用。

韋安反問，若羅智強不是幫主，誰是幫主？他也質疑，有人一邊喊噁心（丐幫），一邊又想當（幫主），不是很奇怪嗎？

媒體人韋安。(圖/本報資料照)

(中時新聞網)