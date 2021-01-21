動畫片《100％小狼人》改編自潔恩萊昂斯（Jayne Lyons）2009年的同名小說，在澳洲是很受歡迎的作品，導演是由名導亞歷克斯施塔德曼（Alexs Stadermann）執導，施塔德曼曾在卡通影業的產業龍頭迪士尼（Walt Disney）任職十年之久，期間製作過多部著名的動畫片，包含家喻戶曉的《小鹿斑比2》和《泰山2》，也監督過電影《獅子王》的平行續集《獅子王1½》，甚至還擔任過許多其他迪士尼作品的高級角色動畫師和特效總監。

《100％小狼人》的編劇芬埃德基（Fin Edquist）來頭也不小，曾於2012年受邀參加北美最大規模電影節「蒙特利爾奇幻國際電影節（Fantasia International Film Festival）」，為受邀的12位導演之一，實力受到肯定，就連《瑪雅蜜蜂大冒險：蜜糖危機》也是他的著作之一。

該片去年已於國外上映，上映後也大受到大朋友小朋友們的喜愛，影評FILM REVIEW表示這是一部適合家庭的動畫片，它能讓您在一分鐘內大聲笑出聲，然後在第二分鐘時流下眼淚。影評Screen-Space則說主角在許多傻笑而又充滿豐富多彩的冒險中教會了我們，只要有機會選擇自己的人生道路時，一切皆有可能發生。電影將在2月26日在台上映。

(中時 )