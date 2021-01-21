婦產科醫師詹景全日前在節目上分享收治個案的經歷。(圖擷取自醫師好辣youtube頻道)

對許多女性來說，相較於臉部與身體，私密處的照顧較容易疏忽，而一名年約40歲的外傭，被雇主帶進婦產科診間，雇主表示，這名外傭不愛乾淨，身上還會飄出惡臭的魚腥味，隨後經醫師內診便發現，該名外傭陰道內部長滿腐肉，確定為子宮頸癌第二期。

婦產科醫師詹景全日前在節目《醫師好辣》上分享，他曾收治過一名個案，是40歲的女性外傭，特別的是，是雇主因受不了她身上散發出的味道，才來看診。當2人進到診間，雇主不停抱怨，說這名外傭衛生習慣差，除不愛乾境外還不常洗澡，身上時不時會散發出濃厚、讓人受不了的臭味，當下外傭神情顯得相當尷尬。

後來詹景全請雇主先到診間外等後，便接著問診，後來外傭才透露，自己下體會在非月經期間出血，這讓詹景全意識到事態嚴重，他便告訴對方需要內診做檢查。當對方脫下褲子，詹景全利用儀器檢查時，發現該名外傭「整個陰道全都是腐肉、爛肉」，同時也找出發出異味的原因。

後來經診斷，確定該外傭罹患子宮頸癌二期，事後要先做放射及化學治療，才能夠進一步考慮開刀。詹景全也解釋，女性若在非月經期間出現陰道出血的情況，若為良性，可能是長息肉，但也很有可能是罹患惡性腫瘤，若出現這樣異常現象，應盡速就醫檢查，千萬不要拖延。

(中時新聞網)