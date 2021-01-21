香火鼎盛的文昌宮湧現前來參拜的考生，有研究生拿出一疊研所准考證前來祈求金榜題名。(郭吉銓攝)

前來參拜的考生，祈求狀元及第。(郭吉銓攝)

香火鼎盛的文昌宮湧現前來參拜的考生。(郭吉銓攝)

碰上庚子大疫的考生，口罩無不戴好戴滿。(郭吉銓攝)

碰上庚子大疫的考生，口罩也不忘拿來過香爐，祈求試場上平安、順利。(郭吉銓攝)

香火鼎盛的文昌宮湧現前來參拜的考生。(郭吉銓攝)

幾名考生秀出剛過香爐的金榜題名平安符。(郭吉銓攝)

文昌宮湧現參拜人潮，幾名考生秀出剛過香爐的金榜題名平安符。(郭吉銓攝)

香火鼎盛的文昌宮湧現參拜人潮，一名考生秀出剛過香爐的金榜題名平安符。(郭吉銓攝)

香火鼎盛的文昌宮湧現參拜人潮，一名考生秀出剛過香爐的金榜題名平安符。(郭吉銓攝)

110學年度學科能力測驗22日至23日登場，大考中心21日開放考生看考場，香火鼎盛的文昌宮湧現前來參拜的考生。

中央氣象局指出，明天是大學學測首日，受南方雲系北移影響，南部、東半部，有局部短暫雨機率；北部、中部也有零星短暫雨機率，大致上仍為多雲到晴，建議出門考生攜帶雨具。

溫度方面，明天大台北溫度約20至24度、北部約12至26度、中部17至26度、南部18至27度，東部則為19至25度；明天西半部與馬祖地區有低雲發生，提醒駕車民眾留意視線。

周六(23)另一波東北季風增強，全台氣溫稍下降，降雨區域以迎風面的北部及東半部為主，有短暫雨發生機率，下周日(24)是東北季風影響最明顯時候，北部地區13至21度、中部13至26度、南部16至27度、東半部17至21度，預計將影響到下周一(25)，都受影響，下周二(26)、下周三(27)東北季風將逐漸減弱。

另外，特別提醒明日應試考生，由於學測座位密集難以維持無法維持防疫社交距離，大考中心已要求所有考生全程配戴口罩，入場也須配合量測體溫；若考生如為中央流行疫情指揮中心公告的檢疫、隔離等3類對象，大考中心將安排前往特定分區隔離試場應試。

(中時 )