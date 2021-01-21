勇奪金馬獎觀眾票選最愛的國片《同學麥娜絲》將在下月20日於Netflix獨家上架。電影裡散發滿滿反差萌、可愛度破表的劉冠廷、王彩樺21日驚喜現身上線預告，2人好不容易久別重逢。片中飾演「閉結」的劉冠廷卻心事重重、講話再度結巴，在片中與他發展感情的王彩樺展現出超強默契，馬上使出讓人融化的嗲聲撒嬌，讓劉冠廷不必開口、心事被摸透，最後2人更激動地雙手十指緊扣，一起宣布《同學麥娜絲》上架的消息。

劉冠廷表示：「這部電影拍出很台灣在地的特色，也是外國朋友比較少看到的風景，希望國際觀眾會喜歡這部電影，對台灣有新的認識！」該片由鄭人碩、劉冠廷、納豆、施名帥主演，在台上映後創下近4500萬票房，更在第57屆金馬獎上榮獲觀眾票選最佳影片、最佳男配角獎、最佳美術設計獎等三項大獎。

對於電影即將與全球190國家觀眾見面，監製葉如芬認為：「這部片隱喻現代人在全世界各地的角落都可能會發生的現實生活的現象」，而同樣擔任監製的《陽光普照》名導鍾孟宏也說：「想透過台灣的觀點，呈現世界上不管是社會、經濟，以及中年危機的問題。」

(中時 )