因為桃園疫情擴大，華航與台灣虎航寒假期間規劃推出的微旅行、空服體驗營等相繼宣布取消或延後。星宇航空2月8日推出國內首班籃球主題微旅行航班JX8888「勇士星航號」，本月18日才開賣，公司目前並無異動計劃。

中華航空旗下的「空中女王」747客機，在台灣服役30年，即將光榮退役，原訂2月6日展開飛行最終回，機位秒殺，未料桃園疫情升溫，747空中女王Farewell Party「后翼起飛」微旅行活動宣布將延後舉辦，確定時間將適時公布。2月13日春節南北對飛的類包機2.0活動則取消，將與承銷業者將儘速通知旅客，辦理相關退票手續。

台灣虎航21日也宣布，空中夢想家寒假親子機師/空服體驗營1月23日、1月30日、2月6日、2月21日及2月27日場次將全數取消。1月31日九州觀光列車鐵道旅遊講座將延後舉辦，確定時間將適時公布。

台虎表示將與承銷業者將儘速通知消費者，辦理相關退費手續；感謝所有虎迷的理解與配合，呼籲所有虎迷注意自身健康，保持自身警覺性，隨時配戴口罩、勤洗手，一齊為防疫努力。

(工商 )