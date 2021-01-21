一向被譽為台灣護國神山的台積電，最近又被外媒點名為最具潛力的3大科技股之一，並稱讚是「當代最重要科技公司」，因此，儘管台積電在過去一年中股價增長了一倍以上，但它仍應是任何大型科技股的核心資產。

美國《The Motley Fool》報導，2021年在美國市場上最具潛力的3大科技股，包括在那斯達克掛牌的防毒軟體公司Fortinet、谷歌母公司Alphabet，以及在紐交所掛牌的台積電ADR，今年可望成為大贏家。

報導指出，分析師杜波斯坦（Billy Duberstein）表示，經歷驚人成長後，台積電ADR的股價在並不便宜，但有充分的理由證明，這家公司是當代世界上最重要的公司，或許應該與知名度更高、更受歡迎的美國尖牙股（FAANG）股票一起，被列入任何投資人所持有的核心科技股名單。

他分析，台積電上周公布的去年第4季財報已經實現了較高的盈利預期，去年第4季營收較2019年同期成長了22%，毛利率、營業利益率也都明顯高於預期，更令人震驚的是，台積電今年資本支出將達到250億至280億美元，較2020年資本支出大幅增長42%至62%。

杜波斯坦認為，即使去年爆發新冠肺炎疫情，台積電2020年資本支出仍較2019年強勁成長了10%，台積電今年的大規模資本支出計畫，意味著台積電管理層看到了巨大的成長前景。他說，這不足為奇，因為兩年前台積電在生產7奈米晶片的競賽中領先於英特爾和三星，儘管英特爾和三星仍在努力解決良率問題，但台灣半導體公司已經在加大5奈米晶片的生產。

他強調，隨著台積電生產最先進的半導體的能力不斷提高，美國政府現在正在補貼台積電在美國的工廠，甚至英特爾也將其部分晶片生產外包給它。由於技術流程的困難以及龐大的全球規模，技術創新通常比其他行業的典型競爭要強大得多。因此，儘管台積電在過去一年中股價增長了一倍以上，但它仍應是任何大型科技股的核心資產。

(中時新聞網)