堅持實行「每月捐十萬 持續二十年」公益捐獻的命理師沈嶸老師，已於2021年1月份達到捐款160萬，持續向2400萬目標邁進。而她本月更前往中華民國兒童癌症基金會獻愛心，同時還不藏私分享一招簡易開運招財法，希望大家都能事事如意、平安順心。

沈嶸透露自己在開業幫人算命的過程中，也曾遇到家中有血癌的孩子，雖然盡力使用魔法清除業力，仍無法挽救癌症孩子的性命。她因此感到很深的無力感與遺憾，覺得社會上確實需要專門機構幫助癌症小朋友。

沈嶸還提到有人問她為何要自稱神明代言人，是不是一種往自己臉上貼金或自以為了不起？她解釋，因為她對神明已有承諾，希望能夠成為幫助神明做事的人，才會自稱神明代言人，更坦言除了服務來算命的客戶外，還能透過每月定期捐款十萬，奉獻她在命理界的所得，將所賺的錢捐給弱勢團體，以潛移默化的方式幫助社會更正能量，這是神明希望她到做的事。

農曆新年即將到來，沈嶸也提供大家一個開運招財方式，適用所有人，只要按照以下方式照做，在除夕當天將您手上的發票捐獻給便利超商的發票捐獻箱，或將身上零錢捐出，這就是一種行善捐款，將幫助您來年事事順心萬事如意，每一個善行義舉都會被記錄在因果簿中，可以為自己與後代造福田，幫助自己運勢更加順遂。

(中時新聞網)