桃園地區防疫拉警報！繼量販店取消店內試吃活動後，7-ELEVEN今（21）上午也宣布，即日起桃園市內的7-11門市用餐區先暫停開放，保持社交距離、避免群聚；萊爾富21日晚間也宣布，為防堵疫情擴大，萊爾富即日起桃園市所有門市座位區將暫停開放。

7-ELEVEN昨（20）回應本報門市防疫措施表示，配戴口罩、定時消毒清潔、自主量體溫等SOP持續進行，配合中央流行指揮中心政策，若桃園地區有特別指示，門市都會配合辦理。隨著疫情升溫，21日表示即日起桃園市內的7-ELEVEN門市用餐區先暫停開放，保持社交距離、避免群聚。

萊爾富21日晚間也跟進表示，即日起桃園市所有門市座位區將暫停開放，其他縣市的門市將遵守下列防疫措施要點，包括：人員當班需全程配戴口罩、咖啡製作前手部確實酒精消毒、每日定期做體溫檢測，同仁有感冒發燒跡象或相關症狀，應戴口罩並儘快就醫，同時依照「社交距離」規範調整休憩區桌椅擺設方式，並於休憩區桌面張貼「外食用餐6大衛生守則」，門市櫃檯區也提供消毒酒精等。

OK超商21日晚間也宣布，因應新冠肺炎疫情，OKmart桃園門市除門市人員規定配戴口罩、加強手部清潔外，休息區加強消毒與酒精清潔次數，消費者入店也須全程配戴口罩（包括休息區），保持安全距離。OK超商晚間再宣布，桃園地區休息區於1/22（五）00:00起停止提供服務。

全家則表示，因應疫情升溫，全台店舖宣導防疫三大重點，包括落實店舖同仁上班期間配戴口罩、落實消費排隊動線達安全社交距離，以及人員足跡調查，若身體出現異狀應盡速回家休息並就醫確認狀況；另外，全家也針對桃園地區店舖內的熱食區、座位區、廁所、FamiPort事務機、ATM機台等加強清潔。

(工商 )